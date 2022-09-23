Благовещенск, 23 сентября, 2022, 07:59 — ИА Регнум. В Амурской области продолжают реализовывать программу бесплатного предоставления больших участков земли на Дальнем Востоке. Всего с момента начала выдачи участков в регионе их получили более 8,7 тыс. человек. Теперь им предоставлена возможность получить по второму гектару, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе правительства региона.

Надальнийвосток.рф Дальневосточный гектар

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«Реализация программы действительно помогает людям воплощать мечты в реальность. Оформляя бесплатно участки, жители области строят дома, начинают свой бизнес и, например, оборудуют бесплатные спортивные площадки для всех желающих, например, каток в Ивановке или лыжные трассы в Новобурейском», — отметил губернатор региона Василий Орлов.

Выдано более 30 дополнительных гектаров. Самый большой спрос на участки в Ивановском округе и Серышевском районе. С даты оформления заявки до момента получения участка в пользование проходит не более месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики хочет сделать процесс предоставления дальневосточного гектара более клиентоориентированным.