Тегеран, , 09:13 — REGNUM 22 сентября высокопоставленный иранский военачальник предупредил, что Исламская Республика не потерпит никаких изменений границ в рамках региона и не будет хранить молчание по поводу такой ситуации. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери заявил, что Тегеран призывает как Азербайджанскую Республику, так и Армению решать разногласия и проблемы путем диалога, при этом Исламская Республика не потерпит, чтобы государства региона прибегали к войне.

Выступая на параде вооруженных сил у мавзолея Имама Хомейни, командующий призвал оба соседних государства прекратить конфликт и начать переговоры.

Он также предостерег южные прибрежные государства региона Персидского залива от заговоров израильского режима, отметив, что присутствие Израиля в регионе нанесет ущерб безопасности, однако иранские вооруженные силы будут внимательно следить за действиями противника, чтобы своевременно реагировать на новые угрозы и вызовы.

«Иранские вооруженные силы, включая армию, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) и другие подразделения, полны решимости противостоять любым угрозам и заговорам; поэтому на любые преступления врагов будет дан жесткий ответ», — отметил он.