Тегеран, , 09:17 — REGNUM 22 сентября воздушно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) впервые представили образец ракет «Севвом-э Хордад» с системой противовоздушной обороны и дальностью полета 200 км. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным IRNA, система ПВО «Севвом-э Хордад» способна противостоять различным типам воздушных целей, включая вертолеты, истребители, беспилотники и крылатые ракеты.

22 сентября в Иране стартовала Неделя священной обороны. Эта неделя ежегодно отмечается по всей стране в память о мучениках и ветеранах войны, развязанной Ираком против Ирана в 1980−88 годах.

В ознаменование этого события вооруженные силы Ирана также провели военный парад. Военный парад проходит возле мавзолея Имама Хомейни в центре Тегерана.

Кроме того, по всей стране проводится марш во имя мира и национальной безопасности.