Тегеран, , 09:30 — REGNUM 22 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси объявил, что защита прав народа заложена в природе Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Сейед Ибрахим Раиси Mehr News Agency

«Защита прав человека всегда была серьезным приоритетом Исламской Республики», — заявил Раиси на встрече, состоявшейся в Нью-Йорке со своим финским коллегой Саули Ниинисте. Президент Ирана отбыл в США 19 сентября, чтобы принять участие в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Говоря о дружественных связях между Тегераном и Хельсинки, Раиси отметил, что двустороннее сотрудничество может быть на более высоком уровне при использовании колоссальных возможностей обоих государств.

«Исламская Республика Иран стремится к расширению связей со всеми дружественными странами, включая Финляндию», — подчеркнул президент.

Развивая логику Ирана, стоящую за ядерной проблемой, он сообщил: «Что касается нелояльности США, то сегодня никто в мире не может утверждать, что позиция Исламской Республики по получению гарантий нелогична».

Далее он охарактеризовал антииранские санкции, введенные Соединенными Штатами, как несправедливые и незаконные.