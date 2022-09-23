Нью-Йорк, США, 23 сентября 2022, 07:51 — REGNUM Прошедший на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке чрезвычайный саммит Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) принял решение о вводе санкций против военного правительства Гвинеи. Об этом со ссылкой на документ, принятый по итогам встречи, 23 сентября сообщает агентство France-Presse.
Лидеры африканских стран также призвали освободить 46 военнослужащих из Кот-д’Ивуара, которые были захвачены в столичном аэропорту Мали Бамако 10 июля.
5 сентября 2021 власть в Гвинее была захвачена командующим элитным подразделением спецназа полковником Мамади Думбуи. Мятежники задержали президента страны Альфу Конде, отменили конституцию и создали директивные органы высшего управления страной. 1 октября Думбуя был приведён к присяге в качестве президента Гвинеи переходного периода.
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