Нью-Йорк, США, , 07:51 — REGNUM Прошедший на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке чрезвычайный саммит Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) принял решение о вводе санкций против военного правительства Гвинеи. Об этом со ссылкой на документ, принятый по итогам встречи, 23 сентября сообщает агентство France-Presse.

4-й президент Гвинеи Альфа Конде Иван Шилов © ИА REGNUM

Умару Сисоку Эмбало) и председатель Комиссии ECOWAS (Омар Алиу Турэй) составят список лиц, против которых будут введены санкции, и постепенно начнут применять их». из резолюции саммита ECOWAS «Очень скоро действующий президент ECOWAS () и председатель Комиссии ECOWAS () составят список лиц, против которых будут введены санкции, и постепенно начнут применять их».

Лидеры африканских стран также призвали освободить 46 военнослужащих из Кот-д’Ивуара, которые были захвачены в столичном аэропорту Мали Бамако 10 июля.

Омар Алиу Турэй «Мы осуждаем арест ивуарийских солдат… 27 сентября ECOWAS направит президентов Ганы, Того и Сенегала в Мали, чтобы добиться их освобождения».

5 сентября 2021 власть в Гвинее была захвачена командующим элитным подразделением спецназа полковником Мамади Думбуи. Мятежники задержали президента страны Альфу Конде, отменили конституцию и создали директивные органы высшего управления страной. 1 октября Думбуя был приведён к присяге в качестве президента Гвинеи переходного периода.

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