Тегеран, 23 сентября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. 22 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, а такжеего российский и турецкий коллеги Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели совместную встречу на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Mid.ru Сергей Лавров и Хоссейн Амир Абдоллахиан

Специальный посланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен также присутствовал на встрече с участием министров иностранных дел трех стран, которые являются гарантами Астанинского мирного процесса.

На встрече были рассмотрены последние события и политические инициативы в Сирии.

Амир Абдоллахиан заявил, что Исламская Республика, как и прежде, считает, что сирийский кризис не имеет военного решения. Он также подчеркнул важность прекращения оккупации Сирии и вывода иностранных сил, которые незаконно находятся в этой стране.

Иранский дипломат отметил, что необходимо полное уважение территориальной целостности и национального суверенитета Сирии.

Затем он подчеркнул необходимость отмены санкций, которые оказывают негативное влияние на жизнь сирийского народа и создают препятствия для отправки гуманитарной помощи в эту страну.