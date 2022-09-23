Главы МИД Ирана, России и Турции провели совместную встречу в Нью-Йорке
Тегеран, 23 сентября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. 22 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, а такжеего российский и турецкий коллеги Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели совместную встречу на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.
Специальный посланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен также присутствовал на встрече с участием министров иностранных дел трех стран, которые являются гарантами Астанинского мирного процесса.
На встрече были рассмотрены последние события и политические инициативы в Сирии.
Амир Абдоллахиан заявил, что Исламская Республика, как и прежде, считает, что сирийский кризис не имеет военного решения. Он также подчеркнул важность прекращения оккупации Сирии и вывода иностранных сил, которые незаконно находятся в этой стране.
Иранский дипломат отметил, что необходимо полное уважение территориальной целостности и национального суверенитета Сирии.
Затем он подчеркнул необходимость отмены санкций, которые оказывают негативное влияние на жизнь сирийского народа и создают препятствия для отправки гуманитарной помощи в эту страну.