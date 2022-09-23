Иркутск, , 07:50 — REGNUM В Иркутской области перед судом предстанет 66-летний местный житель по обвинению в убийстве двух человек. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Молоток судьи ©https://www.piqsels.com

По данным следствия, в декабре 2021 года обвиняемый в ходе конфликта причинил знакомому не совместимые с жизнью телесные повреждения. Тело убитого он оттащил на соседний участок.

«По горячим следам подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. В ходе предварительного следствия обвиняемый признался ещё в одном убийстве мужчины четырехлетней давности», — отметили в ведомстве.

Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, материалы направлены в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне также начался суд над иркутским адвокатом, которого обвиняют в совершении 40 эпизодов преступлений, в числе которых убийство несовершеннолетней.

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