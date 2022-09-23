Тегеран, , 09:44 — REGNUM Вооруженные силы Ирана провели военный парад в ознаменование Священной недели обороны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 22 сентября.

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22 сентября в Иране стартовала Неделя священной обороны. Эта неделя ежегодно отмечается по всей стране в память о мучениках и ветеранах войны, развязанной Ираком против Ирана в 1980—1988 годах.

Военный парад проходит возле мавзолея Имама Хомейни в центре Тегерана. Кроме того, по всей стране проводится марш во имя мира и национальной безопасности.

Согласно данным IRNA, начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Бакери, а также другие высокопоставленные лица страны выступили с заявлением на параде по случаю начала Недели свящённой обороны.