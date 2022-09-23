Екатеринбург, , 07:53 — REGNUM В Свердловской области объявили неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Смог продержится в регионе до 26 сентября, сообщили в Уральском гидрометцентре.

Смог в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

«С 20 часов 22 сентября до 20 часов 26 сентября на территории Свердловской области ожидаются НМУ для рассеивания вредным примесей в атмосферном воздухе», — говориться в сообщении гидрометцентра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 сентября местные жители пожаловались на запах гари. Оказалось, что причиной стал торфяной пожар под Екатеринбургом. Его удалось локализовать.

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