Екатеринбург, 23 сентября, 2022, 07:53 — ИА Регнум. В Свердловской области объявили неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Смог продержится в регионе до 26 сентября, сообщили в Уральском гидрометцентре.

Алексей Колчин ИА REGNUM Смог в Екатеринбурге

«С 20 часов 22 сентября до 20 часов 26 сентября на территории Свердловской области ожидаются НМУ для рассеивания вредным примесей в атмосферном воздухе», — говориться в сообщении гидрометцентра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 сентября местные жители пожаловались на запах гари. Оказалось, что причиной стал торфяной пожар под Екатеринбургом. Его удалось локализовать.