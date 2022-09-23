Тегеран, 23 сентября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. 22 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси призвал к созданию инновационных способов предотвращения негативного воздействия санкций на отношения между Тегераном и Токио. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Официальное интернет-представительство президента России Ибрагим Раиси

Раиси сделал эти замечания на встрече, состоявшейся в Нью-Йорке с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Президент отбыл в США 19 сентября, чтобы принять участие в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Говоря о покойном премьер-министре Японии, который был заинтересован в укреплении связей с Ираном, президент Ирана отметил, что Тегеран и Токио могут развивать двусторонние отношения, поскольку их сотрудничество в различных областях имеет давний опыт.

Критикуя односторонний выход США из ядерной сделки, заключенной в июле 2015 года в мае 2018 года, президент назвал отношение Исламской Республики к ядерной проблеме рациональным. Далее он подчеркнул, что Иран готов достичь справедливого соглашения.

«В связи с негативным послужным списком США необходимо получить гарантии, чтобы предотвратить повторение горького опыта», — заявил Раиси.