Мелитополь, Бывш. УССР, , 07:43 — REGNUM Одиночный взрыв прогремел 23 сентября в центральной части города Мелитополь Запорожской области, сообщил в своем телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Взрыв Niklas Freidwall

«Информация уточняется. Подробности позже», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в районе центрального рынка Мелитополя произошел взрыв. Власти Запорожья заявили, что речь идет о теракте, совершенном киевскими спецслужбами, которые пытаются запугать мирных жителей.

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