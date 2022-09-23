Мелитополь, 23 сентября, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Одиночный взрыв прогремел 23 сентября в центральной части города Мелитополь Запорожской области, сообщил в своем телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Niklas Freidwall Взрыв

«Информация уточняется. Подробности позже», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в районе центрального рынка Мелитополя произошел взрыв. Власти Запорожья заявили, что речь идет о теракте, совершенном киевскими спецслужбами, которые пытаются запугать мирных жителей.