Мелитополь, 23 сентября, 2022, 07:42 — ИА Регнум. В центре Мелитополя прозвучал новый взрыв, сообщил 23 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Цитата из х/ф «Забриски пойнт». Реж. Микеланджело Антониони. 1970. США, Италия Взрыв

«В Мелитополе громко», — написал он в личном телеграм-канале.

По словам Рогова, в центральной части города прозвучал одиночный взрыв. Он отметил, что пока информация о случившемся уточняется и подробности появятся позже.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в Мелитополе произошёл взрыв у центрального рынка, пострадали три человека.