Новосибирск, 23 сентября, 2022, 07:42 — ИА Регнум. В Новосибирской области увеличат компенсацию стоимости оборудования по программе догазификации. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Altai-republic.ru Газификация домов

Отметим, что по действующим в регионе нормам ряду льготных категорий новосибирцев полагается 50%-я компенсация стоимости внутридомового газового оборудования.

«Губернатор Андрей Травников поручил региональному правительству увеличить эту цифру до 100% с ограничением стоимости — не более 100 тысяч рублей», — уточнили в областной администрации.

Изначально газификации в Новосибирской области подлежали 32 населённых пункта. Затем их число было увеличено вдвое, а позже стало известно, что в программу догазификации дополнительно будут внесены 117 населённых пунктов региона. Ежегодно регион подключает к газу по 8-10 тысяч домовладений.