Улан-Удэ, 23 сентября 2022, 07:39 — REGNUM Депутат Народного хурала Бурятии Намсарай Намсараев (депутатская группа «Народный депутат») будет принимать участие в специальной военной операции в качестве добровольца. Об этом рассказал глава республики Алексей Цыденов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Намсарай не получил повестку по мобилизации, но вызвался добровольцем и заключает контракт с Минобороны для участия в спецоперации. Безграничное уважение!» — отметил глава региона.
Цыденов встретился с политиком, обсудив вопросы заступления на военную службу, социальные меры, которые распространяются на семьи добровольцев, контрактников и мобилизованных.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что депутат улан-удэнского горсовета Дмитрий Сигачёв сам явился в военкомат за повесткой. По его словам, он не может оставаться в стороне от того, что происходит.
Читайте ранее в этом сюжете: Частичная мобилизация: улан-удэнский депутат получил повестку