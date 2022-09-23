Улан-Удэ, , 07:39 — REGNUM Депутат Народного хурала Бурятии Намсарай Намсараев (депутатская группа «Народный депутат») будет принимать участие в специальной военной операции в качестве добровольца. Об этом рассказал глава республики Алексей Цыденов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Депутат Народного хурала Бурятии Намсарай Намсараев Народный хурал Бурятии

«Намсарай не получил повестку по мобилизации, но вызвался добровольцем и заключает контракт с Минобороны для участия в спецоперации. Безграничное уважение!» — отметил глава региона.

Цыденов встретился с политиком, обсудив вопросы заступления на военную службу, социальные меры, которые распространяются на семьи добровольцев, контрактников и мобилизованных.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что депутат улан-удэнского горсовета Дмитрий Сигачёв сам явился в военкомат за повесткой. По его словам, он не может оставаться в стороне от того, что происходит.

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