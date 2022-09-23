Ульяновск, 23 сентября, 2022, 07:33 — ИА Регнум. В Ульяновской области вносятся поправки региональный бюджет на 2022 год. В новой редакции доходы увеличиваются на 1,2 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным минфина, доходная и расходная часть областного бюджета возрастает на 1,2 млрд рублей и достигнет соответственно 84,3 млрд рублей и 90,8 млрд рублей.

Рост поступлений связан с федеральной поддержкой. Региональная казна получит 419 млн рублей на снижение напряжённости на рынке труда, 69,5 млн рублей — на реконструкцию дороги в Мелекесском районе, 64,7 млн рублей — на строительство детсада, 62,5 млн рублей – на реконструкцию ТЮЗа. Также средства выделяются на обновление школьных спортзалов, закупку мусорных контейнеров.

Кроме того, увеличиваются собственные поступления. Дополнительные доходы также получены за счёт экономии расходов и перераспределения зарезервированных средств на более 1 млрд рублей.

Полученные средства направят на развитие образования (355,9 млн рублей), ЖКХ (128,7 млн рублей), транспортной системы (107,3 млн рублей) и поддержку физической культуры и спорта (125,4 млн рублей).

Бюджетные корректировки поддержали на заседании правительства, законопроект передан на рассмотрение регионального парламента.

Напомним, в январе–августе 2022 года в бюджет поступило более 54,5 млрд рублей, что на 10,7% больше аналогичного прошлогоднего периода. Расходы превысили 56 млрд рублей, бюджет исполнен с дефицитом в сумме 1,5 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновске строительство детского инфекционного корпуса, рассчитанного на 100 коек, планируется завершить в 2023 году. Сумма финансирования до 2023 года составляет около 3 млрд рублей.