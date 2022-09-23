Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Глава Франции Эммануэль Макрон не может объяснить действия президента России Владимира Путина в отношении бывш. УССР. Об этом французский лидер заявил 22 сентября в интервью CNN.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Он также считает, что решение о начале специальной военной операцией якобы было первой «гигантской ошибкой» российского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября Эммануэль Макрон призвал мировое сообщество «оказать максимальное давление» на Владимира Путина. Глава Франции также выразил мнение, что Россия находится в процессе отделения от остального мира.