Москва, , 07:32 — REGNUM В арбитраж Москвы от Минобороны России в адрес судостроительного завода «Пелла» из Ленинградской области, насчитавшего более 90 лет работы, поступил финансовый иск. Судья претензии на сумму свыше 29,8 млн рублей начнёт рассматривать 24 октября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление подано 16 сентября 2022 года. Дело принял судья Козловский. Сумма исковых требований — 29 895 305,18 рублей.

Напомним, претензии к заводу «Пелла» у министерства есть не только на 29,8 млн рублей. В ноябре планируется заседание по иску о взыскании неустойки — более 1,9 млрд рублей. Есть к судостроительному предприятию и иск от АО «Мурмансельдь 2» — на почти 824 млн рублей (слушания назначены на середину декабря 2022 года).

Ранее в ходе одного из судебных разбирательств представитель завода ссылался на тяжёлое финансовое состояние «Пеллы».