Екатеринбург, , 07:47 — REGNUM Свердловская область восстановит в Макеевке Донецкой Народной Республики около 100 жилых домов и социальных объектов. Об этом сообщает администрация города ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Свердловская область взялась отремонтировать 94 многоквартирных дома, две школы, два детских сада и админздание. При помощи шефов из этого региона уже проведены работы в ясли-садах №27, 191, основной школе-интернате №36 и зданий местного управления образования», — цитирует администрацию Макеевки «Донецкое агентство новостей».

Отмечается, что восстановлением города в ДНР также занимается Ханты-Мансийский автономный округ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава администрации Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве.