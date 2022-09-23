Южно-Сахалинск, , 07:26 — REGNUM Начальник штаба «Юнармии» в Южно-Сахалинске, учитель истории Юлиан Красавин получил повестку в рамках частичной мобилизации и отправится в Донбасс для участия в специальной военной операции, сообщили в правительстве островного региона.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Во время занятий с подростками возникла идея создать арт-объект «Связь поколений» и на стене здания архива появилось изображение солдата, который смотрит на портрет бойца Великой Отечественной войны.

«Изображение передаёт связь поколений и показывает, что мы не посрамим честь», — сказал Красавин.

Юлиан получил повестку и готовится к участию в спецоперации.

«Мой прадед Александр Петрович Красавин участвовал в первой мировой войне. Был три раза ранен. У нас династия военных и учителей», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, военные комиссариаты Камчатки и пункты сбора на военную службу начали работать в круглосуточном режиме.