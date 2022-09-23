Благовещенск, , 07:29 — REGNUM В жилых дома и социальных объектах Благовещенска поэтапно включают отопление. Постановление о начале отопительного сезона подписано мэром города Олегом Имамеевым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе городской администрации.

Отопительный сезон Krd.ru

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Запускать тепло будут постепенно, в течение четырёх дней. Если по истечении этого времени батареи не потеплели, благовещенцев просят обращаться на специальную горячую линию. Ответственны за запуск тепла управляющие компании.

Уже начался отопительных сезон в Тынде, Зее и Мегдагачинском районе. В Райчихинске, Белогорске и Свободном дать тепло обещают в течение недели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белогорске создан необходимый запас мазута для беспроблемного прохождения отопительного сезона. Там в марте сложилась критическая ситуация с доставкой топлива для котельных. Его не смогли закупить в нужных объёмах из-за долгов горожан в 250 млн рублей.