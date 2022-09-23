Красноярск, , 07:23 — REGNUM «Указ губернатора о проведении мобилизации в Красноярском крае», распространяемый в социальных сетях, является фейком. Об этом сообщает телеграм-канал властей края «С Мира по факту».

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Официально заявляем — это фейк», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Уточняется, что все документы публикуются на официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Красноярского края Александр Усс 22 сентября провёл заседание призывной комиссии по частичной мобилизации. Он отметил, что регион выполнит конкретные задания, которые будут доведены Министерством обороны РФ.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.

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