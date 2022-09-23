Пекин, 23 сентября, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Энергоблок №8 Байхэтаньской гидроэлектростанции официально был запущен в коммерческую эксплуатацию, таким образом, половина энергоблоков станции в настоящее время находится в коммерческой эксплуатации, сообщает 23 сентября газета Global Times.

Le Grand Portage ГЭС «Три ущелья»

После прохождения 72-часовой пробной эксплуатации энергоблок № 8 «Байхэтани», который является последним на левом берегу, был успешно подключен к электросети, согласно заявлению, отправленному Global Times от компании China Three Gorges Corp, оператора станции.

На данный момент все энергоблоки, введенные в эксплуатацию в «Байхэтани», находятся в безопасной и стабильной работе, совокупная выработка электроэнергии составляет более 41 млрд кВт/ч, сообщила корпорация Three Gorges Corp. Общая установленная мощность станции составляет 16 млн кВт.

Станция Байхэтань граничит с провинциями Юньнань и Сычуань на юго-западе Китая и расположена на реке Цзиньша в верхнем течении реки Янцзы. Это мегапроект в рамках китайской программы передачи электроэнергии с запада на восток, целью которой является передача электроэнергии из богатой ресурсами западной части Китая в энергозатратные регионы восточного Китая.

После выхода на полную мощность Байхэтаньская гидроэлектростанция станет второй по величине в мире в своем роде после китайской плотины «Три ущелья». Станция может вырабатывать 62,4 млрд кВт/ч чистой электроэнергии в год, сокращая потребление 19,68 млн тонн стандартного угля и сокращая выбросы, эквивалентные 51,6 млн тонн углекислого газа. Станция также сможет обеспечивать электроэнергией потребление 75 млн человек.

Байхэтанская гидроэлектростанция — самый технически сложный гидроэнергетический проект, строящийся сегодня в мире, получивший название «Эвереста гидроэнергетической отрасли». Оптимальный КПД турбины для электрогенераторов составляет 96,7%, что соответствует лидирующему мировому уровню, по данным China Three Gorges Corp.