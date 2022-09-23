Гонконг, Китай, , 07:19 — REGNUM Гонконг из-за сохраняющихся карантинных ограничений потерял место в тройке лидеров в рейтинге ведущих финансовых центров мира, который регулярно составляется британской аналитической группой Z/Yen совместно с Китайским институтом развития из Шэньчжэня. Об этом 23 сентября сообщает газета South China Morning Post.

Сингапур

Гонконг с третьей на четвёртую позицию оттеснил Сингапур, который, в свою очередь, поднялся в этом рейтинге на три позиции. Первая десятка рейтинга в настоящее время выглядит так: Нью-Йорк, Лондон, Сингапур, Гонконг, Сан-Франциско, Шанхай, Лос-Анджелес, Пекин, Шэньчжэнь и Париж.

Место в десятке потерял Токио, который опустился сразу на семь позиций, с девятого до 16-го места. Москва переместилась на 73-м место, потеряв 22 позиции. Санкт-Петербург со снижением на 17 позиций выпал из сотни, опустившись на 114-е место.

Всего рейтинг охватывает 119 городов и обновляется раз в полгода.