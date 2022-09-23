Чебоксары, 23 сентября, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Военный комиссариат Чувашии временно запретил военнообязанным покидать населённые пункты в республике, где они проживают. Соответствующий указ подписал военный комиссар Чувашии Бахтиер Холиков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Военный билет (мобилизация)

Указ принят в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным. Как следует из документа, гражданам, находящимся в запасе и временно находящихся в Чувашии, приказано вернуться в места постоянного проживания и прибыть в указанных в мобилизационных предписаниях пункты, «а при невозможности» — в военкомы по месту состояния на воинском учёте.

«Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военного комиссариата, выезд за пределы района (города) временно запрещается», — отмечается в указе.

Тем, кто получил уведомления, обязаны «явиться в сроки и пункты, указанные в их персональных повестках», и должны иметь при себе документы и личные вещи.

«Руководителям организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, освободить [призываемых граждан] от работы и службы, произвести с ними полный расчёт, выплатить им заработную плату и обеспечить их явку», — следует из указа.

Напомним, 21 сентября в России указом президента Владимира Путина началась частичная мобилизация. Призыву подлежат находящиеся в запасе.

Как сообщало ИА REGNUM , в Госсовете Чувашии планируют расширить меры социальной поддержки семей защитников освобождённых территорий б. УССР. В парламенте заявляют, что это будет сделано «в ближайшее время».