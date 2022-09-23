Нью-Йорк, США, , 07:13 — REGNUM Встреча министров иностранных дел стран БРИКС прошла на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

ООН Иван Шилов, ИА REGNUM

Мероприятие состоялось в постоянном представительстве ЮАР в ООН. В переговорах приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллеги из Китая (Ван И), Бразилии (Карлос Франса), Индии (Субраньям Джайшанкар) и ЮАР (Наледи Пандор).

Стороны обсудили перспективы расширения стратегического партнерства стран БРИКС, включая вопросы институционального развития. Кроме того, они поделились мнениями по поводу региональных конфликтов, а также о противодействии новым вызовам и угрозам. Еще одной темой разговора стала совместная деятельность стран БРИКС на международных площадках.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября Сергей Лавров заявил, что БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) вызывает интерес у все большего количества стран.

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