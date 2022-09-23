Кемерово, 23 сентября, 2022, 07:15 — ИА Регнум. В Кемеровской области начала работу горячая линия по вопросам частичной мобилизации граждан. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Он уточнил, что горячая линия организована на базе службы «122».

«Для получения достоверных сведений пользуйтесь официальными источниками, — попросил глава области. — Для этого организован Единый информационный центр по вопросам частичной мобилизации военнообязанных».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв сообщил, что полностью поддерживает решение президента России Владимира Путина о частичной мобилизации.

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