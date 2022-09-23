Пекин, 23 сентября, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Полиция Пекина арестовала тренера по актерскому мастерству из школы изучения кино, который подозревается в изнасиловании нескольких молодых учениц, сообщает 22 сентября газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Подозреваемый 40-летний мужчина по фамилии Ду, который работал в школе актерского мастерства и киноискусства, был задержан после полицейского расследования после обвинений пользователей Сети в его предполагаемом преступном поведении, говорится в уведомлении, опубликованном полицией Пекина. Обвинение исходило от влиятельного человека в Интернете по имени Ши Цзыи, который является студентом Пекинской киноакадемии (BFA).

Ши опубликовал на Sina Weibo сообщение о том, что директор школы актерского мастерства и киноведения под названием Yinglook Ду Инчжэ обманул нескольких несовершеннолетних учениц, заставив их вступить с ним в сексуальные отношения с 2007 года.

Будучи бывшей студенткой Yinglook, где очень многие студенты проходили обучение, прежде чем поступить в художественные колледжи, Ши сказала, что она также подвергалась сексуальным домогательствам со стороны Ду, и одна из жертв забеременела в возрасте 17 лет и была вынуждена бросить школу.

Ду получил степени бакалавра и магистра в BFA и является одним из драматургов знаменитого китайского мультфильма «Приключения маленькой шапочки».

Обвинение Ши появилось после дела о сексуальных домогательствах, когда бывший студент Ду в Yinglook Чжао Вэйсюань, который в настоящее время специализируется на режиссуре в BFA, как утверждается, соблазнил более 30 учеников средней школы, снимая себя почти обнаженными.

Полиция Пекина заявила, что Чжао был задержан за связанные с этим преступления, и они продолжают расследование этого дела. BFA также подтвердила уголовное задержание Чжао в среду, заявив, что серьезно займется этим делом.