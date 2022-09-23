Токио, , 07:10 — REGNUM Square Enix решила отложить релиз Valkyrie Profile: Lenneth за неделю до выхода ролевой игры на PlayStation 4 и PlayStation 5. Об этом 23 сентября сообщает портал Comicbook.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Ранее издатель заявлял, что игра выйдет 29 сентября 2022 года, сейчас он объявил о решении отложить релиз на 22 декабря 2022-го, т.е. почти на три месяца. На официальной странице проекта в соцсети разработчики пояснили, что причиной задержки является их желание «улучшить качество игры».

Для справки: Valkyrie Profile: Lenneth — это ремейк jRPG (японской ролевой игры) Valkyrie Profile, которая вышла в 1999 году. Как отмечает Square Enix, геймеры смогут приобрести её как отдельно, так и в составе делюкс-версии Valkyrie Elysium.

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