Биробиджан, 23 сентября, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Эвакуировавшиеся в Еврейскую автономную область жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей смогут проголосовать на референдумах. В столице региона для них 23 сентября открыли избирательные участки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального избиркома.

liz west Референдум

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Пункты для голосования располагаются по двум адресам. Избирателей ждут с 23 по 27 сентября. Все вопросы о референдуме можно задать по горячей линии.

Как сообщало ИА REGNUM, общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к руководителям республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с идеей провести референдумы о воссоединении с Россией. Аналогичные инициативы прозвучали в Запорожской и Херсонской областях.