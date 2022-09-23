Абакан, 23 сентября, 2022, 07:05 — ИА Регнум. Власти Хакасии обещают обеспечить всех мобилизованных от республики граждан «наборами с предметами первой необходимости». Об этом ИА REGNUM сообщили 23 сентября в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

Уточняется, что средства на эти цели будут выделены из бюджета республики. В наборы для мобилизованных войдут продукты питания, средства гигиены, предметы первой необходимости, бытовые принадлежности.

По словам врио военного комиссара Хакасии Николая Видяйкина, мобилизационное задание от Минобороны по количеству подлежащих призыву от региона распределено по всем военным комиссариатам муниципальных образований. Началась работа на местах по вручению повесток.

Обращаясь к руководству муниципальных образований, глава Хакасии Валентин Коновалов подчеркнул: важно добиться оперативного и неукоснительного выполнения всех задач, поставленных Верховным главнокомандующим.

Коновалов поручил оказывать военкоматам всё возможное содействие в сборах, выделении транспорта, организации медицинского освидетельствования, решении других вопросов. Также необходимо проводить на местах разъяснительную работу с жителями, пресекать распространение фейков.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. По имеющейся информации, в Вооруженные силы призовут 300 тысяч человек — чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса страны. Приоритет отдается тем, у кого есть подходящие военно-учетные специальности и наличие боевого опыта.