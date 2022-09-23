Чебоксары, , 06:59 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор в отношении сотрудницы администрации одного из поселений Моргаушского района, которую обвинили в двух фактах подлога. Один из них касается ремонта обелиска в честь погибших в Великой Отечественной войне. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстала одна из сотрудниц администрации Ярабайкасинского сельского поселения Моргаушского района. По данным правоохранителей, в ноябре 2020 года, исполняя обязанности главы поселения, она заключила договоры подряда на ремонт въездных ворот в деревню Иштереки и обелиска в деревне Костеряки «Вечная память Героям односельчанам участникам Великой Отечественной Войны 1941-1945».

По версии следствия, она подписала акты о приёмке выполненных работ, заведомо зная, что они не завершены в полном объёме. Причинённый бюджету поселения ущерб оценивается в 88 тыс. рублей.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог» — два эпизода). Суд признал её виновной, назначив 50 тыс. рублей штрафа. Приговор не вступил в силу.

Отметим, что ранее прокуратура внесла представление после проверки хода благоустройства Парка Победы в Большесундырском поселении Моргаушского района. Материалы административного дела переданы в суд.

Подробнее: В Чувашии сорвали сроки благоустройства парка Победы

Как сообщало ИА REGNUM , в августе 2022 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении бывшей заведующей отделением дополнительного образования Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства. Её подозревают в злоупотреблении полномочиями.

Подробнее: Экс-сотрудницу чебоксарского техникума подозревают в коррупции