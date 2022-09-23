Хабаровск, , 06:51 — REGNUM Приехавшие в Хабаровск жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей могут принять участие в референдумах по воссоединению регионов с Россией, об этом 23 сентября в своём телеграм-канале написал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

В ЛНР готовятся к референдуму Пресс-служба тюменского отделения МГЕР

Читайте также: В пунктах для беженцев началось голосование по воссоединению с Россией

Он отметил, что для них будут работать избирательные участки по месту пребывания. Всего с начала проведения спецоперации в Хабаровск приехали более 600 человек из Донбасса.

С 23 по 26 сентября проголосовать можно вне помещения избирательного учатка, а 27 сентября будет работать комиссия в Хабаровске на площадке арены «Ерофей».

Как сообщало ИА REGNUM, голосование в рамках референдума о воссоединении с Россией Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей, началось в пунктах для беженцев на территории Камчатского края и Сахалинской области.