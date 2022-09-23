Вашингтон, , 06:51 — REGNUM Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что в стране по-прежнему наблюдаются «неприемлемо высокие темпы» роста цен. Об этом глава ведомства сказала на конференции в Вашингтоне.

Джанет Йеллен Federalreserve

Она отметила, что такая ситуация является огромной проблемой для всех американских семей.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл признался, что не знает «безболезненных» способов одолеть инфляцию в стране. 22 сентября агентство Reuters распространило информацию о том, что в Соединенных Штатах растет число лиц, подающих заявки на пособие по безработице.

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