Горно-Алтайск, , 06:49 — REGNUM Республика Алтай приветствует решение освобождённых территорий б. УССР о проведении референдумов по воссоединению с Россией. Об этом заявил глава региона Олег Хорохордин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что Горный Алтай не останется в стороне и примет участие в частичной мобилизации. 266 лет алтайские зайсаны инициировали вхождение территории нынешней республики в состав Российской Империи, став частью мощной державы, подчеркнул он.

По словам руководителя субъекта, Сильный Алтай — это не просто метафора или красивые слова.

Олег Хорохордин Сильный Алтай — это то, что внутри каждого нашего жителя. Это то, о чем повествуется в нашем величайшем эпосе «Маадай-Кара», это все наши баатыры — богатыри из древних сказаний, готовые до победного сражаться за свою землю, за свой Алтай! Сильный Алтай — это наши бойцы, находящиеся сегодня на передовой. Это наши герои, которые также преданно отстаивают безопасность и независимость наших соотечественников в ходе специальной военной операции, защищают свой народ и свою страну. И этот героизм объединяет всех нас — независимо от национальной принадлежности, вероисповедания или иных взглядов. Сильный Алтай — это те подвиги, которые совершили наши ребята, отдав самое ценное, что у них есть — свои жизни. Вечная память и вечная слава! Наконец, сильный Алтай – это сильная Россия, которой сегодня, как и 77 лет назад, нужна победа!

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