Сан-Матео, США, , 06:31 — REGNUM Sony назвала дату релиза бесплатной многопользовательской игры Century: Age of Ashes на PlayStation 4 и PlayStation 5. Об этом 23 сентября сообщил портал Sony назвала дату релиза бесплатной многопользовательской игры Century: Age of Ashes на PlayStation 4 и PlayStation 5. Об этом 23 сентября сообщил портал Gematsu.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Стоит отметить, что релиз игры на PlayStation должен был состояться 19 июля 2022 года, однако в последний момент он был отложен. Century: Age of Ashes появится в PS Store 26 сентября 2022-го. Студия Playwing, занимающаяся разработкой игры, также планирует в будущем выпустить её на устройствах под управлением iOS и Android.

Для справки: Century: Age of Ashes предлагает геймерам выступить в роли наездника дракона и сразиться с другими геймерами. Релиз игры на ПК (Steam) состоялся 2 декабря 2021 года, на Xbox Series X/S она вышла 10 марта 2022-го, а на Xbox One — 12 июля 2022-го.

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