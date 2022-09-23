Майминский район, Алтай, , 06:31 — REGNUM Прокуратура Республики Алтай взяла на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП с гибелью двух человек, в том числе одного несовершеннолетнего. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

ДТП на Алтае МВД Республики Алтай

Авария произошла вечером 20 сентября на «Чуйском тракте». По данным следствия, 19-летний водитель автомобиля Renualt Logan выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN TGS.

В результате погибли двое пассажиров легковушки — девушка 19 лет и 17-летний юноша. В больницу доставили водителя и ещё троих пассажиров в возрасте от 18 до 20 лет. На место происшествия, как отмечается, выезжали сотрудники прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц».

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