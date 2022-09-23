Челябинск, , 06:30 — REGNUM Находящиеся в Челябинской области жители ДНР, ЛНР, а также Херсонаской и Запорожской областей смогут проголосовать по вопросу о воссоединении с Россией на четырёх избирательных участках. Об этом сообщает облизбирком.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего проголосовать смогут порядка 500 человек. Сделать это можно будет 27 сентября. Участки находятся в ДК им. Колющенко на ул. Доватора, 15.

С 23 по 26 сентября голосование будет проходить вне избирательных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, инициативы провести референдумы оформились на прошедшей неделе. Их поддержали руководители регионов.