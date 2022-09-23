Вашингтон, , 06:26 — REGNUM США рассчитывают начать совместную с Индией разработку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) военного назначения, которые Нью-Дели сможет производить и экспортировать в страны региона. Об этом со ссылкой на помощника министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Илая Ратнера 22 сентября сообщает агентство France-Presse.

Беспилотники Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам чиновника Пентагона, Соединённые Штаты «хотят поддержать Индию», стремящуюся диверсифицировать свои вооружения, нарастив собственное оборонное производство и сократив зависимость от России.

Илай Ратнер «На практике это означает, что мы будем тесно сотрудничать с Индией для совместного производства и разработки средств, которые будут отвечать её целям модернизации своей обороны».

В числе перспективных совместных проектов рассматриваются БПЛА, которые запускаются с самолётов, а также системы защиты от атак беспилотников. Также США интересует перспектива совместного производства с Индией и «крупных вооружений».

Илай Ратнер «У нас хорошо идут переговоры с индийскими коллегами на самом высоком уровне… Мы надеемся в скором времени рассказать больше».

Как сообщало ИА REGNUM, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что индийским властям, пользуясь хорошими отношениями с Москвой, следовало бы послать российскому руководству сигнал о прекращении спецоперации ВС РФ на территории б. УССР.

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