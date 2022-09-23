Екатеринбург, 23 сентября, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей смогут проголосовать в Свердловской области по вопросу вхождения в состав Российской Федерации. Об этом сообщает облизбирком.

Lišiak Референдум

С 23 по 26 сентября голосование будет проводиться для групп избирателей в городах Свердловской области. А 27 сентября оно состоится в помещении Дома добровольцев Свердловской области.

По вопросам участия в референдуме можно обращаться на горячую линию по телефону +7-952-140-23-56. Эта линия работает с с 9:00 до 17:00 по местному времени (с 7:00 до 15:00 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, с инициативами о проведении референдумов выступили общественники. Эту идею затем поддержало руководство регионов.