В Томске откроется участок для голосования на референдумах
Томск, 23 сентября, 2022, 06:16 — ИА Регнум. Находящиеся в Томской области жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области смогут принять участие в референдумах по вопросу о воссоединении с Россией.
(сс) Andrew Butko
Референдум в Донецке
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, с 23 по 26 сентября голосование будет проходить вне помещения. 27 сентября беженцы смогут проголосовать на избирательном участке в Томске.
«На избирательном участке надо предъявить паспорт или другой документ, подтверждающий проживание на территории ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей», — отметили в администрации.
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