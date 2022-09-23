Томск, 23 сентября, 2022, 06:16 — ИА Регнум. Находящиеся в Томской области жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области смогут принять участие в референдумах по вопросу о воссоединении с Россией.

(сс) Andrew Butko Референдум в Донецке

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, с 23 по 26 сентября голосование будет проходить вне помещения. 27 сентября беженцы смогут проголосовать на избирательном участке в Томске.

«На избирательном участке надо предъявить паспорт или другой документ, подтверждающий проживание на территории ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей», — отметили в администрации.

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