Пекин, 23 сентября, 2022, 06:12 — ИА Регнум. В то время как мировые лидеры, особенно главы «тонущих» островных государств, собираются вместе, чтобы обсудить одну из самых постоянных и насущных проблем — изменение климата — на Генеральной Ассамблее ООН, США в очередной раз разыграли свою политическую игру с ратификацией соглашения по климату, обличая Китай и игнорируя при этом свои собственные обязанности как крупнейшего совокупного источника выбросов парниковых газов, так и крупной мировой державы, которая обязана помогать развивающимся странам в достижении их целей по сокращению выбросов, сообщает 22 сентября газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

В отличие от безответственных действий США, Китай неуклонно продвигается к достижению своих целей по углеродному пику и углеродной нейтральности, заявили китайские дипломаты, одновременно призывая развитые страны, включая США, выполнить свои обязательства и достичь углеродной нейтральности.

Во время закрытой встречи глав государств и правительств, состоявшейся в среду в Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к более активным действиям и лидерству в борьбе с климатическим кризисом.

В своем выступлении на встрече член Госсовета КНР и министр иностранных дел Китая Ван И выступил с предложением из четырех пунктов, подчеркнув, что страны не должны отказываться от усилий по реструктуризации энергетики из-за COVID-19 или энергетического кризиса и должны следовать принципу общей, но дифференцированной ответственности, принимая меры для соблюдения температурного режима и целей, установленных Парижским соглашением.

Ван призвал все стороны отказаться от своей односторонней позиции и геополитической борьбы в решении глобальных проблем, добавив, что развитые страны должны заранее достичь углеродной нейтральности, освободив место для развивающихся стран и восстановив доверие.

Развитые страны должны выполнять свои обязательства и оказывать финансовую, технологическую поддержку и содействие в наращивании потенциала развивающимся странам, добавил Ван.

В последние недели рекордная жара наряду с энергетическим кризисом, частично вызванным спровоцированным США кризисом на территории бывшей УССР, вынудили некоторые европейские страны отказаться от своих климатических целей. Тем временем в США, одном из крупнейших в мире источников выбросов, борьба с изменением климата превратилась в партизанску.

Сенат США одобрил ратификацию поправки к договору о климате, известной как поправка Кигали к Монреальскому протоколу 1987 года, которая позволит сократить производство и использование искусственных гидрофторуглеродов, или ГФУ, используемых в кондиционерах и других приборах, которые, по словам ученых, нагревают планету при попадании в воздух.

Тем не менее, мера была принята с требованием в последнюю минуту: положение, которое вынуждает чиновников Госдепартамента США предложить ООН лишить Китай статуса развивающейся страны, «статуса, который дает стране, крупному производителю ГФУ, больше времени для соблюдения поэтапного сокращения использования», говорится в Об этом сообщает Wall Street Journal.

Директор Исследовательского центра технологий и стратегии углеродной нейтральности Пекинского университета Цзяотун Ван Юаньфэн сказал Global Times, что Китай придерживается принципа общей, но дифференцированной ответственности в решении проблемы изменения климата, одновременно призывая США признать тот факт, что именно они являются крупнейшим совокупным источником выбросов парниковых газов и должны более активно приступать к выполнению своих обязанностей.

«Как на крупнейший источник выбросов парниковых газов, на долю США до сих пор приходилось около 25% совокупных глобальных выбросов CO2, в то время как на долю Китая приходится всего 13%», — отметил эксперт.

Между тем, США в последние годы плохо справлялись с изменением климата, выйдя из Киотского протокола и Парижского соглашения и не выполнив своего обещания о финансировании климатической помощи на конференции в Копенгагене в 2009 году.

Также 21 сентября посланник Китая по климату Се Чжэньхуа провел видеоконференцию со своей немецкой коллегой Дженнифер Морган. Се сказал, что глобальное управление климатом сталкивается с многочисленными проблемами и неопределенностями, и некоторые европейские страны отступают в своей климатической политике.

Се выразил надежду, что все страны предпримут позитивные меры для достижения средне- и долгосрочных целей в области изменения климата. Ожидается, что развитые страны выполнят свое обязательство предоставлять развивающимся странам не менее $100 млрд в год для укрепления взаимного доверия в борьбе с изменением климата.