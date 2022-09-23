Петропавловск-Камчатский, , 06:11 — REGNUM Военные комиссариаты Камчатки и пункты сбора на военную службу начали работать в круглосуточном режиме, сообщили в краевом правительстве.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Такое решение принято военкомом для того, чтобы все получившие повестки в рамках частичной мобилизации могли сразу обратиться в комиссариат.

«Связано это с тем, что гражданину, получившему повестку необходимо явиться в пункт в течение двух часов», — рассказал помощник военкома Камчатки Вячеслав Федченко.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко поручил организовать в островном регионе работу горячей линии по вопросам частичной мобилизации.