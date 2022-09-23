Якутск, , 06:16 — REGNUM В Китай отправили очередную партию бивней мамонта весом 200 кг. Всего за границу из республики вывезли за этот год уже свыше 5,5 тонны этого материала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Бивни

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В Китай доставляют 90% от всего объёма добычи этих ископаемых. Сбыт сырья проходит под строгим контролем. У продавца должны быть лицензия на пользование недрами, лабораторные исследования и ветеринарное свидетельство.

Добывают бивни мамонтов в 13 районах республики. В Якутии находится 80% запасов этого материала, порядка 450 тыс. тонн.

Как сообщалоИА REGNUM, на 61% больше предметов мамонтовой фауны стали находить в Якутии. Останки древних животных сдают жители арктических территорий республики.