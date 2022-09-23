Горно-Алтайск, 23 сентября, 2022, 06:00 — ИА Регнум. Республика Алтай по итогам лета занял третье место в национальном экологическом рейтинге российских регионов «Зелёный патруль», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Олег Кугаев Горный Алтай

По словам авторов исследования, результат расчёта рейтинга отражает события в сфере экологии в российских регионах с 1 июня по 31 августа 2022 года.

Пятёрка лидеров осталась неизменной. С первого по пятое места заняли соответственно Тамбовская, Белгородская области, Республика Алтай, Курская область и Москва.

«Белгородская замедлила свой рост по объективным причинам. Более того, Республика Алтай, занимающая сейчас третье место, «наступает на пятки» Белгороду», — отметил руководитель «Зеленого патруля» Андрей Нагибин.

Добавим, что четверть территории Горного Алтая составляют особо природные территории, в том числе объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая».

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