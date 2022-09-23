Пекин, 23 сентября, 2022, 06:00 — ИА Регнум. Китай готов сотрудничать с Японией для расширения двустороннего сотрудничества всесторонним, широкомасштабным и многоуровневым образом, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян во время встречи с представителями японского делового сообщества по видеосвязи 22 сентября, сообщает газета Global Times.

Russian.news.cn Ли Кэцян

Китай будет продолжать придерживаться национальной политики открытости, создавая при этом ориентированную на рынок и легализованную международную деловую среду, сказал Ли, приветствуя японских деловых людей, которые проявляют активный подход к изучению китайского рынка для лучшего достижения взаимной выгоды и беспроигрышных результатов.

Экономическое и торговое сотрудничество всегда было «балластным камнем» и «пропеллером» китайско-японских отношений, при этом объем двусторонней торговли достиг новых максимумов в прошлом году, сказал Ли на встрече. Вскоре обе страны будут отмечать 50-ю годовщину нормализации своих дипломатических отношений.

В то время как внешние сбои, особенно со стороны США, усилились в попытке разорвать отношения с Китаем, экономические и торговые отношения между Китаем и Японией изменили тенденцию, набирая обороты между двумя странами, и каждая из них играет важную роль в региональном и глобальном экономическом развитии.

В 2021 году общий объем двусторонней торговли между Китаем и Японией достиг $371,4 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 17,1%, свидетельствуют данные Министерства коммерции Китая, что является очень заметным достижением, учитывая вялую глобальную экономическую ситуацию. Китай является крупнейшим торговым партнером Японии в течение 15 лет подряд.

Более того, по сообщениям СМИ, объем двусторонней торговли увеличился более чем в 120 раз с момента нормализации дипломатических отношений в 1972 году.

Премьер Госсовета сообщил представителям японского бизнеса, что, хотя понижательное давление на экономику Китая усилилось на фоне неожиданных факторов в этом году, китайское правительство отреагировало решительно, внесло своевременные коррективы и работало над стабилизацией занятости и цен, и китайская экономика продолжает работать в соответствующем диапазоне и демонстрирует общую тенденцию к восстановлению.

Китай упорядоченно увеличит прямые рейсы между Китаем и Японией, чтобы еще больше облегчить обмен персоналом в целях профилактики COVID-19 и борьбы с ним, сказал Ли.

Ли сказал, что Китай твердо привержен мирному развитию, призвав две страны уважать друг друга, относиться друг к другу как к равным, укреплять взаимное доверие, должным образом улаживать разногласия, совместно поддерживать мирную внешнюю среду и стабильную региональную обстановку, а также осуществлять общее развитие Китая, Японии и других стран региона.

После вступления в силу Регионального соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве Китай и Япония впервые достигли двустороннего соглашения о снижении тарифов, открыв новый период возможностей для торговли между двумя странами, сообщают СМИ.