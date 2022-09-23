Москва, 23 сентября, 2022, 05:56 — ИА Регнум. В пятницу, 23 сентября, в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура воздуха до +12… +14 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Осенняя Москва

В ночь на 24 сентября в столице облачно, дождь, температура воздуха +8… +10 °C.

Ветер северный 4−9 м/с, ночью — северо-западный 6−11 м/с. Атмосферное давление 746 (-2) мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +11… +16 °C днём. Ночью — +5… +10 °C.

В субботу, 24 сентября, днём в столице ожидается +9… +11 °C, по области +7… +12 °C, облачно, дождь, местами сильный, атмосферное давление 736 (-10) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается +3… +8 °C.

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