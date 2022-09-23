Пекин, , 05:55 — REGNUM Поскольку токсичные соединения фтора, сброшенные американскими военными в Японии, были вновь обнаружены в городе Йокосука префектуры Канагава и вызвали беспокойство среди местных жителей, представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что это отражает лишь то, что сохранение преимуществ чего-либо для себя и перекладывание экологических издержек на других является стандартной практикой США, сообщает 22 сентября газета Global Times.

Чжао Лицзянь Fmprc.gov.cn

Муниципальное правительство Йокосуки префектуры Канагава в Японии недавно объявило, что количество токсичных соединений фтора, обнаруженных в дренажной воде с военно-морской базы США, превысило установленные японским правительством пределы. Мэр Йокосуки выразил обеспокоенность, сказав, что «Это действительно прискорбно. Сток в море, возможно, становится нормой».

Это не первый случай, когда американские войска в Японии сбрасывают токсичные вещества. Это еще раз показывает миру, какой большой вред американские войска в Японии нанесли местной окружающей среде и жизням людей, сказал Чжао на пресс-брифинге.

В начале мая на станции очистки сточных вод на американской базе были обнаружены токсичные вещества, которые превысили по количеству нормативное значение. В начале июля американские военные провели еще одно выборочное обследование, которое показало, что на литр было обнаружено максимум 97 нанограммов ПФОС и 15 нанограммов ПФОА, что превышает предварительные целевые значения, говорится в сообщении СМИ.

«Сохранение выгод от чего-либо для себя и перекладывание экологических издержек на других — это стандартная практика США», — осудил Чжао.

Являясь крупнейшим в мире экспортером твердых отходов и крупным потребителем пластика в пересчете на душу населения, США еще не ратифицировали Базельскую конвенцию о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их захоронению, а США уже давно рассматривают развивающиеся страны, чьи возможности по обработке отходов все еще недостаточны, в качестве конечного место свалки пластиковых отходов, сказал Чжао.

Согласно отчету, опубликованному неправительственной организацией Basel Action Network, американские компании все еще незаконно экспортировали опасные электронные отходы в развивающиеся страны в 2020 году, сказал Чжао.

В США расовые меньшинства, включая американских индейцев, афроамериканцев и латиноамериканцев, сталкиваются с серьезным экологическим неравенством. Правительство США систематически использовало индейские резервации в качестве свалок токсичных или ядерных отходов с помощью средств обмана и принуждения. В результате заболеваемость раком и смертность от него в соответствующих общинах значительно выше, чем в других частях страны, сказал Чжао.

Многочисленные исследования показали, что более высокий процент африканских и испаноязычных общин подвержен загрязнению воздуха, размещению токсичных отходов, свалкам и отравлению свинцом по сравнению с белыми общинами.

Специальный докладчик ООН по современным формам расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости заявил, что экологический расизм представляет серьезную угрозу для осуществления ряда прав человека среди негров, включая право на жизнь, право на здоровье и право на достаточный уровень жизни, сказал Чжао.

Чжао отметил, что экологические проблемы являются общей проблемой человечества. Это вопросы для всеобщего достояния. Как самая передовая развитая страна, США должны добросовестно выполнять свои обязательства по глобальному экологическому управлению, прекратить безрассудно наносить ущерб окружающей среде других стран и сделать что-то для защиты расовых меньшинств у себя дома от экологического расизма.