Пекин, , 05:49 — REGNUM Поскольку мир вступил в период турбулентности, Китай верит, что ЕС будет придерживаться своей стратегической независимости и работать вместе с Китаем, чтобы обеспечить устойчивое и долгосрочное развитие отношений между Китаем и ЕС, заявил член Госсовета КНР и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с Жозепом Боррелем, высокопоставленным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) в Нью-Йорке, передает 23 сентября газета Global Times.

Ван И Kremlin.ru

Китай и ЕС должны придерживаться принципа взаимной выгоды и противостоять разъединению и разрыву цепочек. Ван отметил, что обе стороны должны искать точки соприкосновения, отбрасывая разногласия и не сокращая сотрудничество из-за конкуренции.

Ван также призвал обе стороны провести новый раунд стратегического диалога на высоком уровне как можно раньше и стремиться начать диалоги на высоком уровне по экономическим, торговым, экологичным, цифровым и межличностным обменам в этом году.

Китай и ЕС также должны активизировать диалог и сотрудничество в макроэкономике, финансах, цепочках поставок, энергетике и изменении климата для совместного решения глобальных проблем, сказал Ван.

Ван отметил, что ситуация на территории бывшей УССР демонстрирует тенденцию к долгосрочной эскалации, при этом негативные побочные эффекты становятся все более серьезными, чего Китай не хочет видеть. Неотложная задача состоит в том, чтобы прекратить огонь и боевые действия.

Китай не будет ни сидеть сложа руки, ни подливать масла в огонь, но продолжит играть свою роль по-своему. Тем временем Китай поддерживает ЕС и крупнейшие европейские страны в продолжении их активного посредничества и приложит все усилия для достижения мира.

Как две основные силы в многополярном мире, Китай и ЕС должны выполнять свои надлежащие обязанности, придерживаться основного позиционирования взаимного стратегического партнерства и поддерживать здоровый импульс диалога и коммуникации, сказал Ван.

Боррель сказал, что ЕС придает большое значение статусу и роли Китая как крупной страны, которая необходима для решения глобальных проблем и защиты послевоенного порядка.

Обе стороны также обменялись мнениями по вопросу прав человека, полагая, что общение и диалог должны поддерживаться, а вопрос прав человека не должен политизироваться.